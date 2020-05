Kantsler palub valvet tõhustada: üha rohkem asenduskodude lapsi põgeneb  

12. märtsist kuni 13. aprillini on 26 protsenti omavoliliselt (asendus)kodust lahkunud lastest teinud seda korduvalt. Noorim asenduskodust lahkuja on üheksa-aastane poiss, kelle kadumisest on eriolukorra jooksul politseile kahel korral teada antud. „Kõige enam on asenduskodust ära jooksnud 14aastane poiss, kelle kadumisest on teatud politseile 11 korda eriolukorra perioodil,“ teatas siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna pöördumises Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektori ja sotsiaalministeeriumi kantsleri poole. Tema sõnul on tähtis, et asenduskodudes oleks laste koduspüsimiseks välja töötatud süsteem. Nagu ka see, et ärajooksmise puhul võetaks enne politseisse pöördumist kasutusele meetmed jooksikute asukoha kindlakstegemiseks ning nende tagasitoomiseks koju. „Seetõttu teeme ettepaneku, et kohalikud omavalitsused koostöös sotsiaalministeeriumiga mõtlevad läbi, kuidas tagada laste püsimine asendus- ja turvakodudes eriolukorra ja liikumispiirangute tingimustes.“