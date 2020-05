„SÄRTSUMINUTID“ | Testi oma seksikust läbi nõtkuvate puusade 

Uuel nädala jätkame hommikuste särtsuminutitega, mis paneks mühinal voolama teie elumahlad, parandaks rühti ja trimmiks lihaseid. Väiksemate hädade puhul pole mõtet esimese asjana vohmida sisse medikamente, vaid praktiseerida hoopis puhastavaid ja värskendavaid harjutuste seeriaid. Nii võib minna suvele vastu heas vormis ja rõõmsas tujus.

"On täheldatud, et inimesed kes armastavad tantsida ja liigutavad oma puusi regulaarselt, nendes on sisemist vägivalda kordades vähem," teab Tiit. "Need, kes puusi liigutada ei armasta, neil kogunebki kogu pinge just alakehasse."

"Vaadake kasvõi, kui rõõmsad on Ladina-Ameerika inimesed. Nad ju lausa säravad. Nad oskavad hoida oma keha läbi puusade lahti. Just tantsimine teeb puusad lahti ja maandab pingeid."

Vaata täpsemalt videost, kuidas oma vaagnalihased pingest lahti lasta.