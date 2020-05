Joe Biden püüab end kaitsta ahistamissüüdistuse eest  

Donald Trumpi esitatud kohtunikukandidaadi Brett Kavanaugh süüdistaja Christine Blasey Fordi nime kohtas 2018. aastal CNNi uudistesaadetes 1898 korral ja peaaegu sama palju ka teises suuremas uudistekanalis MSNBC, on BBC kokku lugenud. Joe Bideni süüdistaja Tara Reade'i nime ümbritses aga neis uudistekanalites pikka aega peaaegu täielik vaikus, kuigi ta juba aprillis saatis politseile kuriteoteate, nimetades end seksuaalse vägivalla ohvriks. Lisamata esialgu küll Bideni nime, kelle (toonase Delaware'i senaatori) assistent ta oli peaaegu 30 aastat tagasi.

Praegu 56aastane naine kinnitab, et Biden surus ta kongressihoones jõuga vastu seina ja käperdas teda pluusi ja seeliku alt, surudes lausa sõrme tema sisse. „Ma mäletan, et ta ütles mulle sel ajal: „Kas tahad jätkata kusagil mujal?“ ja lisas, kui ma end jõuga lahti rebisin: „Ma olen kuulnud, et meeldin sulle!““ tsiteerib BBC naise sõnu.

Vähemalt kolm inimest kinnitavad, et Reade rääkis neile senaatori teost – tema vend, endine majanaaber ja kunagine kolleeg Bideni sekretariaadis. Kuid hiljem nad muutsid reporterite survel mõnevõrra oma ütlust, väites, et kuulsid juhtumist mitte kohe pärast selle toimumist, vaid aastaid hiljem.

Reade'i öelduga on liitunud veel seitse naist, kuigi nende süüdistused on märksa leebemad. „Ta kallistas mind liialt pikalt,“ ütles üks neist Washington Postile. „Ta pani käe minu käsivarrele ja see tundus ebameeldivana,“ kinnitas teine New York Times'is. Seepeale lubas Biden, et püüab edaspidi rohkem austada teisi inimesi ega püüa nende tundeid riivata. „Kallistamine ja puudutamine väljendas ju ainult head tahet,“ ütles ta.

Biden: kunagi pole midagi sellist juhtunud

Läinud reedel väitis Biden teda intervjueerinud telesaatejuhile: „Ma kinnitan, et midagi sellist ei ole juhtunud kunagi, mitte kunagi... Reade'il on muidugi õigus esile astuda, kuid minul on õigus öelda: otsige kõigepealt fakte. Vastutustundlikud meediaväljaanded peaksid tähelepanu suunama sellele, et ta on sellest juhtumist kõneldes teinekord muutnud oma kirjeldust.“