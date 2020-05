Itaallased pole leevendamismeetmetega üldse rahul 

Peaminister Giuseppe Conte teatas, et valitsus lubab esmaspäevast külastada oma samas regioonis elavaid lähedasi – kohustuslik on seejuures kanda maske. Just siin tarvitati sõna „congiunto“, kirjutab Helsingin Sanomate Firenzes resideeriv toimetaja. Sõnaraamatu põhjal on tegu sugulaste ja lähedastega; perekonnaseadus märgib, et see termin tähendab esimese astme sugulasi, abikaasasid või tsiviilõiguslikult koos elavaid samasoolisi inimesi, nende lapsi ja lapselapsi, aga ka onusid ja tädisid.

Seega ei tohi armunud paarid isegi sama regiooni piires teineteist külastada. Valitsus hiljem küll täpsustas, et kui kiindumus on püsiv ja kauaaegne, siis võib külla sõita. Sotsiaalmeedias puhkes torm: kas nüüd hakkab seda, kas tegemist on ikka tõelise armastusega või sõidetakse lihtsalt voodihimu rahuldama uurima politsei? Seepeale lubas valitsus täna veel kord „congiunto“ tähendust täpsustada.

Itaallased näevad vastuolu ka selles, et kõik tööstusettevõtted hakkavad tänasest tööle, aga koolid avatakse alles septembris. „Kelle hoole alla lapsed jäävad, kui me tööle läheme? Ka vanaemad-vanaisad ei saa ju nende eest hoolitseda, kui nad võivad käia ainult toidupoes, arsti juures või apteegis,“ kurtis noor isa Daniele ajalehes La Repubblica. Veel rohkem on neid, kes kurjustavad valitsuse tahtmatuse pärast nende võlakoormat leevendada.

Leevenduste hulka kuulub näiteks see, et restoranist tellitud toidule võib nüüd ise järele minna, pole vaja kojutoomist oodata. Matustele võib nüüd koos minna kuni 15 inimest, aga laulatused on endistviisi keelatud. Seda kuuldes torkas Itaalia tuntumaid pulmakleidistiliste Pietro Demita oma kollektsioonile tule otsa. Muuseumid avatakse vähemalt osaliselt 18. mail, baarid ja restoranid ning juuksuritöökojad 1. juunil. Hotellid, kuurordid ja muu turismiga seonduv jääb suletuks määramatuks ajaks.