Juhtkiri | Rohkem selgust suveürituste kalendrisse 

Nii tuli riigihaldusministrile Jaak Aabile, kes pani ette maskikandmise kohustuslikuks muutmist kõigis suletud avalikes ruumides, mitmelt poolt meelde tuletada, et maskid pole (näiteks hinna tõttu) kättesaadavad sugugi kõigile Eesti elanikele, kuniks eriolukorra juhi rollis peaminister teatas, et maskide kandmine võiks saada sotsiaalseks normiks, mitte aga kohustuseks. Eriolukorra lõpetamise kuupäeva kohta said avalikult sõna sekka öelda aga kõik valitsuserakondade juhid, enne kui valitsus leppis kokku, et 17. mai jääb (arvatavasti) viimaseks päevaks, kui Eestis kehtib eriolukord.