FDA palub toota ebameeldivama maitsega antiseptikut, et rahvas seda endale sisse ei jooks 

FDA andmetel on lisandud umbes 1500 antiseptiku tootjat. Kahjuks lisas amet, et toodetakse ka suurel hulgal nõuetele mitte vastavat antiseptikut. FDA sõnul on väga oluline tootes kasutatud alkoholile lisada aineid, mis selle mõrudamaks muudaksid, et vähendada soovi antiseptikut endale sisse juua.