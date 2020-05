Oklahoma Citys tühistati poemüüjate ründamise tõttu vaid ühe päeva möödudes näomaskide kandmise seadus 

"Lühikese aja jooksul, mil näomaskide kandmine on poodide/restoranide külastajatele kohustuslik olnud, on poe töötajaid ähvardatud vägivallaga ja räigelt sõimatud," ütles linna juhtivametnik Norman McNickle. Ta lisas, et üks ähvardus oli toimunud ka tulirelva kasutades.

Linnapea Joyce kirjutas Twitteris, et kuigi ta eeldas, et leidub seaduse vastu mässajaid, ei osanud ta oodata, et rahvas poetöötajaid otse kohapeal ähvardama hakkab või linnahalli ähvardavaid kõnesid teeb. Ta vabandas poetöötajate ees, et nad pidid vägivaldset kohtlemist taluma, vahendas NBC.