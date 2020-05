Mart Helme: Rail Balticu projekt on seisma pandud 

"Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse maid ja istuvad mingid tüübid ja saavad korralikku palka. Aga tegelikult projekt seisab," kinnitas siseminister Mart Helme. "See on suurel määral tänu sellele, et meie oleme ta seisma pannud."

Rahandusminister Martin Helme sõnul on Rail Balticu nime all seni tehtud ainult majanduslikult kasulikke asju. "Kuhu on kulunud tänaseni kulutatud Rail Balticu raha? Viaduktidele ja trammiliinile Tallinnas. Kui Rail Balticu ülejäänud osa mitte kunagi ei tule, siis lennujaama sõitev trammiliin – mina arvan , et meile on hea, et see on. See on tehtud Rail Balticu nime all ja Rail Balticu rahadega," tõi Martin Helme näite.