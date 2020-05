Taavi Libe | Kujutluspilt elust uute sotsiaalsete normidega 

Miks kodus töötamine väsitab? Aina enam liigume sinnapoole, et sotsiaalseks normiks kujuneb ka kodus töötamine. Esmapilgul lausa ideaalne! Elutempo muutub aeglasemaks, liikumist on vähem ning paralleelselt koosoleku kuulamisega saab üht-teist veel ära teha. “Aga miks ma sellest siis nii väsinud olen?” on üle maailma juba miljonid kodutöölised jõudnud küsida. Ja uurijad jõudnud ka omajagu vastuseid anda.

Tuleb välja, et videokoosolekul osalemine muudab inimese kärsituks. Kolleegidega ühes ruumis olles tundub loomulik, et kellegi sõnavõtu järel tekib paus, et mõtteid koguda. Videokoosolekul seostub paus sellel osaleja jaoks peamiselt sellega, et internetiühendus on hangunud. Või enamgi veel – tekib näriv kahtlus, et kolleegid ei huvitu teemast või sa lihtsalt ei meeldi neile. Ammu enne koroonapandeemiat Saksamaal läbi viidud uuring jõudis järeldustele, et videokoosolekutel piisab 1,2 sekundi pikkusest vaikusest, et osalejatel tekiks ebamugavustunne. Pole siis ime, et selline pidev ärevilolek väsitab ning ühel hetkel võib tekitada vastupandamatu igatsuse suure koosolekuruumi järele, kus saaks peituda laua otsa, omi mõtteid mõelda ning vaikselt ülejäänud maailmast irduda.