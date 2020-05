Kinoketi juht: kõikide kinode jaoks negatiivne stsenaarium on see, et jäädaksegi suletuks. 

Kongo sõnutsi valmistuvad nad esimesel võimalusel taas tööd jätkama viisil, et tagatud oleks kõiksugu turvanõuded - alates kaks pluss kaks reeglist, kuni selleni, et ka kaup oleks puhas ja desinfitseeritud.

"Kõikide kinode jaoks negatiivne stsenaarium on see, et kinod jäävadki kinni, aga mina olen optimist ja loodan, et saame ilusasti hakkama," märgib ta siiski, et mõni kino ei pruugigi uksi enam avada.