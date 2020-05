Matemaatik Krista Fischer: Eestil on seni õnnestunud epideemiat efektiivselt tõkestada 

Fischeri kinnitusel näitavad kõik andmed, et Eestis on nakatumine alla läinud.

„Nagu näha, on algne ekspontentsiaalne kasv asendunud selge langusega. Aga päris nullis me siiski veel ei ole! Mida see tähendab? Üldiselt seda, et tõenäosus tänaval ringi liikudes või poes käies aktiivselt viirust levitava isikuga kohtuda on väga väike ja ei tasu paanikasse minna, kui tundub, et äkki möödusid vastutulijast liiga lähedalt. Samuti on igati tore, et lapsed jälle trenni saavad (kui trenn toimub õues) ja ma isiklikult ei oleks mures, kui näiteks 7aastastel see 2+2 seal ideaalselt ei õnnestu,“ kirjutab Fischer ühismeedias.

Nakatunute arvud teisipäevast neljapäevani (sellepärast, et nädala algused ja lõpud on suurema varieeruvusega ja see nädal pole veel läbi ka) Foto: Krista Fischer

Samas peaksid inimesed teadlase sõnul siiski olema mõistlikud ja ettevaatlikud – hoidma otsekontaktidega suhtlusringi pigem väikesena, võõrastele külje alla mitte trügima ja suguvõsa kokkutulekuid mitte korraldama. „Viirus ei ole siiski veel kadunud!“ toonitab Fischer.

Ka peatub teadlane postituses karjaimmuunsusel. „Räägitakse sellest, et karjaimmuunsus on vältimatu. Mina ei ole sellega nõus,“ leiab Fischer ja toob põhjenduseks kolm fakti.

Teiseks juhib ta tähelepanu Itaalia analüüsile, mis hindas, et Bergamos saavutati karjaimmuunsus 67 protsendi nakatumisel (eeldades 50% asümptomaatilisi). Kogu rahvastikust suri seal Covid-19 tagajärjel 0,57 protsenti, haigestunutest hinnanguliselt 0,95% protsenti.