Rootsi ravimiamet: Euroopa Liit võib varsti anda loa remdesiviiri kasutamiseks koroonaviiruse vastu 

Rootsi ravimiameti nakkusosakonna juhataja Charlotta Bergquisti rääkis kohalikule telekanalile TV4, et hetkel uuritakse remdesiviiri kasutuselevõtu võimalusi. Tähtsal kohal on see, et ravimi kasulik toime kaaluks üles selle tarvitamisega kaasnevad riskid. Otsuseni võidakse jõuda lähipäevil, tõsi, teises intervjuus Rootsi raadiole ütles Bergquist, et sellega võib ka kauem aega minna.