Mai toob kõrgemad soojakraadid 

Esmaspäeval on saju tõenäosus väiksem, kuid üksikute hoovihmade võimalus siiski püsib. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni6, päeval 13 kuni 17 soojakraadi.



Teisipäeval pöördub tuul põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7, päeval 11 kuni 15 soojakraadi.