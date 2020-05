VALITSUSE ERITEADE: Eriolukorra juht on leevendanud piiranguid osale Raatuse 22 ühiselamu elanikele 

Neile lähikontaktsetele, kes on olnud liikumispiirangu all juba kaks nädalat ja neil ei ole ilmnenud COVID-19 sümptomeid, kehtivad edaspidi ainult tervetele inimestele kehtestatud üleriigilised liikumispiirangud.

Varasemat Raatuse 22 kohta kehtestatud korraldust muudetakse seetõttu, et valdav enamus ühiselamu elanikest on terved, kuid endiselt on vajalik piirangute rakendamine isikute osas, kelle 29. aprillil või hiljem läbi viidud kordustestimise tulemus on olnud positiivne.