Briti suurärimees kaebab valitsuse kohtusse koroonaviirusega seotud liikumispiirangute kehtestamise eest 

Dolani hinnangul piiravad liikumisreeglid inimõigusi ning tapavad lõpuks rohkem inimesi kui koroonaviirus ise, vahendab Daily Mail. Dolan lisas: "Liikumispiirangud ütlevad meile, et suremise vältimiseks peame me lõpetama elamise. Inimeste koju vangistamine on äärmiselt dramaatiline otsus. Liiga paljud inimesed kaotavad oma töö, paljud ei saa vähi vastu ravi, sooritatakse suitsiidide ja kasutatakse koduvägivalda."