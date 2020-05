Priit Hõbemägi süüdistab Terviseameti peadirektorit valetamises: sellised inimesed ei peaks sellise koha peal töötama 

Ajakirjanik Priit Hõbemägi leidis raadiosaates Keskpäevatund, et terviseametiga on probleeme olnud pikalt. "Sellel nädalal ütles Jüri Ratas teist korda kriisi vältel, et ta ei ole olnud rahul terviseameti tegevusega. Praegu pole aeg asjaga tegelema hakata ega pole aeg vahetada terviseameti juhti," tsiteeris Hõbemägi Eesti peaministrit.

Samal teemal Eesti uudised Terviseamet maksab ajutistele suhtekorraldajatele rohkem kui Popovile Hõbemägi kritiseeris Jürilo avaldust, et Saaremaa võrkpallimatši võimalikke tagajärgi polnud võimalik ette näha, sest mitte keegi Euroopas ei olnud sel hetkel teadlikud selle viiruse virulentsusest. "Mis jama see on?" küsis Hõbemägi.

"Itaalias, Milano piirkonnas (viirus) möllas. Selleks ajaks oli Milano piirkond suletud. Kogu maailma suured ajalehed kirjutasid ja meie terviseameti peadirektor räägib, et mitte keegi Euroopas, ei Maailma Tervishoiuorganisatsioonis ega Euroopa nakkuskeskuses ei olnud teadlik viiruse virulentsusest. See on vale! See on alatu vale!" põrutas ta. "Sellised inimesed ei peaks sellise koha peal töötama, ausalt."

"Peadirektor ja nakkusosakonnajuhina töötavad inimesed räägivad, et me teadsime seda juba ette. Meil olid juba veebruaris olemas kõik mudelid ja me ennustasime Eestile väga hullu saatust. Täna nad ütlevad, et nad võtsid rahuliku suuna. See on nagu ajaloo võltsimine," leidis teadlane Marek Strandberg.

"Nüüd on järgmine küsimus, et kui hakatakse kogu asja leevendama ja küsime, mida terviseamet arvab, siis öeldakse, et ärge nüüd liialt ka pabistage. Ega siin ei ole vaja kohustuslikult näokatteid kanda ja kasutada võtteid, mis mujal on ennast õigustanud ja meil pole piisavalt teaduslikku alust selleks, et väita, et kaetud nägu ja suu kaitsevad viiruste vastu nii meid kui teisi. See on uskumatu jura," ütles Strandberg. "Kuidas võivad kõrgel positsioonil olevad ja haritud inimesed ajada sellist rumalat juttu suust välja?"

Hõbemägi tuletas meelde, et Jüri Ratas ütles, et tagantjärgi tarkusena poleks tohtinud Saaremaa võrkpallimängu toimuda. "Saaremaa vallavanem Madis Kallas on võtnud poliitilise vastutuse ning astunud tagasi, aga terviseameti direktor paneb jätkuvalt tuima ja istub koosolekutel tähtsa näoga, kuigi talle alluv asutus ei takistanud Itaalia võrkpallurite Saaremaale kohale toomist," selgitas Hõbemägi. "Sellest vastutusest ei saa kõrvale põigelda. Merike Jürilo peab võtma vastutuse, olgu kriis või mitte."