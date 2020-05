AMETNIKE PALGANUMBRID: ministrite palgad tõusid kahe aastaga veerandi võrra, ministeeriumite töötajatel aga ... 

See võimaldab tuvastada riigiasutused, kus juhi palk on tõusnud tema töötajate palkadest, kas märksa kiiremini või siis hoopis märksa aeglasemalt. Torkab silma, et kõige suuremad käärid juhi ja töötajate palgatõusu vahel valitsevad ministeeriumites.

Leidub ka vastupidiseid näiteid - riigiasutuse töötajate palk on märgatavalt tõusunud, kuid asutuse juhi palk oleks justkui kivisse raiutud. Kõige äärmuslikum näide on Tartu vangla. Kui kaks aastat tagasi maksti vangla peadirektorile 3438 eurot, siis vahepeal direktor vahetus ning nüüd on direktori põhipalk 3200 eurot. Vangla töötajatel on samal ajal toimunud pea kümne protsendine palgatõus. Sarnane lugu on ka muinsuskaitseametiga - direktori palk on püsinud paigal, kuid töötajate palk on kasvanud pea 17%.