Tallinna lennujaama lähiümbruses toimuvad treeninglennud 

"Tegemist on tavapärase praktikaga, mille eesmärgiks on pakkuda pilootidele treeningvõimalust. Ilmselt on meie kõigi sooviks, et kui istume reisilennukisse, siis teame, et lennuki kokpitis istuvad mehed ja naised on läbinud hulga treeninglende ja mitte ainult lennukisimulaatoris," kinnitab postitus, et lennudnudses on alati esikohal turvalisus ja ohutus, kuid selle tagamiseks on vaja harjutada ja treeninglende.