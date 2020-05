Kirikud alustavad meeleavaldust kirikukellade helistamisega 

Viilma kirjutab, et on otsustanud helistada algava nädala esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 12 ja kell 15 kirikukelli.

"Kirikukellade meelavaldusega anname märku, et kogudused üle Eestimaa on valmis inimeste jumalateenistustele kutsumiseks ja selleks helisevad kirikute kellad – Jumalale tänu ja ülistusest lauldes või otsustajatele oma meelsusest häälekalt märku andes," täpsustab ta, et mitmetes eluvaldkondades on hakatud eriolukorra tarvis kehtestatud rangeid reegleid ametlikult leevendama, kuid endiselt pole vastust küsimusele, millal leevendused jõuavad kirikuni.