Rakvere linnavalitsus käskis varjupaigal vabastada ruumid loomadest kahe päevaga 

Nii teavitavad nad, et alates 1. maist ei pea Varjupaikade MTÜ Lääne-Virumaal enam varjupaika. Pea 10 aastat teenust pakkunud varjupaik tegi teensuse jätkamiseks küll riigihankes pakkumise, aga see oli liilat suure eelarvega.

"Enne seda kuulutas linn välja riigihanke, millel olime ainsad osalejad ja linn pidas meie soovitud summat liiga kõrgeks, kuid leidis, et meie pakutud variant teha ühishange koos teiste omavalitsustega nagu Viljandimaal või Võrumaal, on hea mõte ja nad palusid meilt lepingu pikendamist kehtivatel tingimustel 30. märtsini. Kahjuks ei jõudnud Rakvere linn teiste omavalitsustega koosmeelele, palus meilt veel kuuks ajaks lepingupikendust ja kuulutas 16. aprillil välja uuesti riigihanke ainult Rakvere linnas koduloomade varjupaigateenuse osutaja leidmiseks, pakkumuste esitamise tähtajaga 22. aprill. Varjupaikade MTÜ esitas oma pakkumuse, kuid see lükati tagasi kui jätkuvalt liiga kõrge. Maksumuse osas läbirääkimisi ei pidanud me mõttekaks, kuna me olime pakkumuse esitanud pidades silmas kõiki teenuseid ja töid, mida riigihankes pakkujalt nõuti. 28. aprillil saime teate, et ülehomseks tuleb varjupaiga ruumid vabastada," seisab selgituses.