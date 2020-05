Euroopa riikide valitsusi süüdistav Ryanair kavatseb koondada 3000 töötajat 

"Kahetseme neid koondamisi ja palgakärpeid. Kuid nii peavad hästijuhitavad lennufirmad nagu Ryanair toimima, et ellu jääda ja Lufthansa ning Air France'iga, kes valitsustelt kümnetes miljardites toetust saavad, konkureerida. Näiteks teatas Prantsuse valitsus, et nad kehtetsasid reegli, mille järgi makstakse kõik lennujaama maksud tagasi, kuid seda ainult Prantsusmaa firmadele. See on ebaaus. See rikub riiklike toetuste reegleid," lausus O'Leary.