Kuidas Eestis tehti esimesi kaugnägemiskatseid Tõnis Erilaid , täna, 07:38

Esimese televiisori koopia, Nipkow` ketas. Ülal servas kirjamargi suurune värelev pildike. Foto: Karin Kaljulätte/Ekspress Meedia

„Kaugnägemine on ka Eestis oma võidukäiku algamas,“ kirjutab nädalaleht Esmaspäev 2. mail 1932. „Peale Tallinna tehnikumi pole seni kõigi olevate andmete järgi (siiski) ükski eraisik või teadusemees peale Jakob Kaasiku sellel alal katsetanud. J. Kaasik hakkas selle alaga „jändama“ umbes aasta eest ja on jõudnud seni silmapaistvate tulemusteni. Pilt, mis saavutatakse tiirlevale kettale, on võrdlemisi selge, kuigi alles väike, 30x40 mm. Sellises suuruses pilte saadavad Euroopa saatejaamad.“