Juhtkiri | Veel veidi karantiinipingutust 

Õnneks ilmutab nakatumine raugemise märke, kuid on jätkuvalt väga oluline, et seetõttu ei muututaks vahepeal hooletuks. Pigem vastupidi – korduvalt on rõhutatud, et 2+2 reegel jääb kehtima ka pärast eriolukorra ametlikku lõppu ning kätepesu pole kunagi liiast. Milline täpselt saab olema uus normaalsus pärast viiruse taandumist, ei tea veel keegi.

Poliitikud ja spetsialistid kaaluvad, kas muuta maskikandmine avalikes kohtades kohustuslikuks või saavutada kirjutamata ühiskondlik kokkulepe, et tegu oleks sotsiaalse normiga. Vähesed maskid linnapildis kinnitavad, et levinud nende kandmine pole, kuna viiruse haripunktis olnud neid saada ja hiljem hangitud on osutunud liiga kalliks. Nii on ka õige aja maha maganud valitsusel keeruline selgitada, miks peaks maske hakkama kandma pärast viiruse lahkumist.

Kaubanduskeskuste peatsel avamisel on tähtis, et need ei muutuks nö laulupeoks, kus kodus istumisest tüdinud rahvas läheb lohutuseks šoppama ning kaupmehed panevad omalt poolt hagu alla hinnaalandustega. Et vastutustundlik eneseregulatsioon ei pruugi igas olukorras toimida, kinnitab nii mõnegi välikohviku klientide ülemäärane asustustihedus.

Et eriolukorra ametliku lõpuni on veidi üle kahe nädala, siis ärgem laskem rihma enne finišisse jõudmist lõdvaks, see võib nullida senise kahekuulise karantiinis olemise jõupingutuse. Eriolukorra juhtidelt ootame selgeid sõnumeid ja kindlaid tähtaegu ning julgust arutada kriisist väljumise kava ka riigikogu saalis.