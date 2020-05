Seisukoht | Aeg luua roheliste erakond 

Kui nüüd keegi tahab väita, et meil on selline olemas, isegi mitu, võiks ta enne vaidlema hakkamist vaadata aastataguste valimiste tulemusi. Ei, meil ei ole nimetatud tingimustele vastavat parteid.

Roheliste erakonna sünniks on just praegu hea aeg, sest viimased kuud on meile meenutanud: ühine pingutus suure eesmärgi nimel on võimalik. Me oleme muutnud päevapealt õppimis-, töötamis-, tarbimis-, reisimis- ja suhtlemisharjumusi. Elu ümberkorraldamine on tehtav. Töötame sellelt stardijoonelt nüüd edasi.