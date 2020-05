TERVISEAMET: gripi tõttu hospidaliseeritud inimeste arv on kolme viimase hooaja madalaim  

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnul on haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse langustrendis, võrreldes eelnenud nädalaga vähenes haigestumus 40 protsendi võrra. Grippi haigestumus püsis stabiilsena.

Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseerimist vajanud 577 patsienti. 2018/2019 gripihooaja võrreldaval perioodil oli hospidaliseerimist vajanud 1597 ja 2017/2018 gripihooajal 1837 inimest.

Kuue haigla andmete põhjal on hooajal on intensiivraviosakonda sattunud 21 inimest, neist on gripi tõttu surnud 12 inimest. Noorim gripiohver oli vanuses 9 kuud ja vanim 85 eluaastat. Kõik lahkunud kuulusid riskirühmadesse.