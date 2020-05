VAATA JÄRELE | Algab Eesti eesistumine ÜRO julgeolekunõukogus, suursaadik Sven Jürgenson andis pressikonverentsi 

Eesti kavatseb pöörata erilist rõhku COVID-19 pandeemia ja julgeolekukeskkonna seostele, küberturvalisusele, rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetele, sealhulgas tsiviilisikute kaitsele, ja Julgeolekunõukogu läbipaistvamaks muutmisele kriisi ajal. „Julgeolekunõukogu jätkab tööd ka koroonakriisi ajal. Kui asusime jaanuaris tööle Julgeolekunõukogu valitud liikmena, ei osanud keegi ette näha, et mõne kuu pärast pistab maailm rinda ühe suurima kriisiga pärast Teist maailmasõda. Seda suurem on vastutus olla praegusel ajal ÜRO Julgeolekunõukogu eesotsas, aga oleme selleks valmis,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu neljapäeval välisminsteeriumi pressiteate vahendusel.

Välisministri sõnul mõjutab üleilmne pandeemia rahu ja julgeolekukeskkonda kogu maailmas. Eesistujana seame sihiks, et ka Julgeolekunõukogu keskenduks COVID-19-ga kaasnevatele ohtudele. Pandeemia seljatamiseks on väga oluline toetada ÜRO peasekretäri üleilmse relvarahu üleskutset, tagada rahuvalvemissioonide jätkumine ja humanitaarabi ligipääs konfliktides.



Maikuus möödub ka 75 aastat Teise maailmasõja lõpust Euroopa pinnal ja 8. mail korraldab Eesti selle meenutamiseks kõrgetasemelise arutelu. „Eesti toob sellel tähtpäeval riigid kokku, et mälestada kõiki hukkunuid, arutada sõjajärgse maailmakorralduse õppetunde ja rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtteid, eriti relvajõu kasutamise ja sellega ähvardamise keeldu. See on eriti oluline, arvestades et konfliktid Euroopas ei ole kahjuks kadunud,“ sõnas välisminister Reinsalu.