Kadriorus kinni: tänavused lõpueksamid sõltuvad kobareelnõu väljakuulutamisest 

Riigikogu poolt 20. aprillil heakskiidetud õige mitme seaduse muutmise kobareelnõu ootab juba nädalapäevad presidendi kantseleis. Nagu selgitab presidendi kantselei, siis seaduse järgi on presidendil seaduste väljakuulutamiseks aega 14 päeva ehk siis uue nädala alguses peab otsus teada olema. Kobareelnõust ühte tükki aga välja võtta ei saa, nii et kui üks säte on presidendi arvates põhiseadusega vastuolus, rändab kogu komplekt Riigikogule tagasi.