Eesti uudised Elupõline koolijuht Helmer Jõgi: „Tund ei pea tingimata toimuma klassiruumis. Digitehnoloogia ongi selleks, et ka metsas kännu peal saaks õppida." Rainer Kerge , täna, 13:38

GALERII

Tart Jaan Poska Gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi Foto: Aldo Luud

„Ütle mulle, kas sa Ohmi seadust mäletad?“ No nii ta läheb, kui intervjueerid oma vana direktorit – järsku avastad, et usutlusest on kasvanud kontrolltöö. Hea, et lõpuks veel hinnet ei panda. Aga hinnete tähtsus, tänavuse õppeaasta lõpetamise eripära ja tulevikukooli vaade tulevad jutuks küll. Vastab ja eksamineerib Helmer Jõgi, kauaaegne Hugo Treffneri gümnaasiumi ja praegune Jaan Poska gümnaasiumi direktor (kellega aastaid lehelugude tarbeks suheldes on kuidagi läinud nii, et sinatame juba ammu).