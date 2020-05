UURING: britid pelgaksid kodust lahkuda ka pärast karantiini kaotamist  

Suurbritannia on olnud alates 23. märtsist. karantiinis, ent neljapäeval ütles peaminister Boris Johnson, et pandeemia haripunkt on möödas. Tema sõnul tuleb järgneval nädalal välja töötada kava, mille abil saaks karantiini järk-järgult leevendada, et võimaldada normaalse elurütmi taastumist.

„See on tõepoolest väga murettekitav ja meie uuringud on tõestanud samuti, et Ühendkuningriigi inimesed tunnevad selle üle tõsist muret ning ei taha enam välja minna,“ ütles Cambridge'i ülikooli statistik David Spiegelhalter. Tema sõnul on eakate ja haavatavate soov end kaitsta mõistlik, ent hirm nooremate inimeste seas on üllatav. „Paljud inimesed on kindlasti liigselt mures viirusega nakatumise võimaluse pärast,“ mainis Spiegelhalter, kelle sõnul peaks valitsus avalikkust rohkem teavitama ning kodanikud erinevatesse riskikategooriatesse liigitama. „Meil peab olema mingisugune progamm, mis julgustaks madala riskitasemega inimesi taas kodust välja astuma ning uuesti elama hakkama, kui meil see võimalus viimaks avaneb,“ mõtiskles Cambridge'i ülikooli statistik.