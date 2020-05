Dinosaurused siiski oskasid ujuda? 

Marokos 95 miljoni aasta vanustest kaljudest avastatud Spinosaurus aegyptiacus'e kivinenud saba annab alust arvata, et ta ujus vees nõtkelt kui krokodill. 15meetrise elaja saba oli mõlakujuline. „Ta oli põhimõtteliselt jõekoletis,“ ütleb Detroidi Mercy ülikooli paleontoloog Nazir Ibrahim, kes avaldas koos kolleegidega uurimuse ajakirjas Nature. Varem arvati, et spinosaurus elas vee lähedal ja sööstis grisli kombel vette, kui mõni kala mööda ujus. Nüüd usutakse, et ta püüdis saaki vees ujudes.