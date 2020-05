ÕL VIDEO |  Söögikohad võitlevad ellujäämise nimel  

Õhtulehe reporter käis uurimas, kuidas eriolukorra ajal, mil söögikohad on kinni, ettevõte klientideni jõuab.



Rajaveri sõnul on nad hakanud sotsiaalmeedia gruppides reklaamima, et toovad tellitud lõunad kas koju või kokkulepitud kohtadesse. Kullerteenuse vahelejätmine on kasulikum nii kliendile kui ka ettevõttele. Sama meelt on ka kliendid, kes annavad oma panuse, et kohalik firma ikka eriolukorra üle elaks ning ka pärast kriisiaega tegus oleks.