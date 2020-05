Austraalia politsei lasi maha kaubanduskeskuses noaga vehkinud mehe 

Intsident toimus Lõuna-Hedlandis kohaliku aja järgi reede hommikul kella kümnest. Üks sündmuspaigal viibinud naine kirjeldas, et rünnaku korraldanud mees oli algselt poe sissekäigu juures suure noaga vehkinud ja lapsevankriga naist ähvardanud. Peagi sisenes ta tunnistajate sõnul kaubanduskeskusesse ning hakkas hullunult poekülastajaid ründama.

Sündmuskohale saabus peagi politseinikud, kes üritasid elektrišokirelvaga noaga vehkinud meest peatada. See ei õnnestunud, mistõttu pidid korrakaitsjad neid rünnanud isiku tulirelvade abiga peatama. Ametivõimude sõnul suri mees kuulihaavadesse.

Mehe käe läbi said mitmed inimesed vigastada – kaks inimest on teadaolevalt raskes seisus haiglas. Politsei uurib rünnaku asjaolusid, ent seni ei viita miski sellele, et tegu oleks olnud terroriaktiga. Teatavasti pole surnud kahtlusalust veel tuvastatud.