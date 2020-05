KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3,3 miljoni diagnoositud nakatunu, 234 000 surnut ja miljon tervenenut. Venemaal lisandus rekordarv haigestunuid 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus koroonajuhtumeid on üle miljoni (1 095 304). Eile tuvastati riigis 30 829 uut nakatunut, mida on rohkem kui eelneval neljal päeval.

Samal teemal Maailm UURING: britid pelgaksid kodust lahkuda ka pärast karantiini kaotamist 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel kuus riiki: Hispaania (239 639), Itaalia (205 463), Suurbritannia (171 253), Prantsusmaa (167 178), Saksamaa (163 009), Türgi (120 204) ja Venemaa (114 431). Meie idanaabrite juures lisandus täna lausa 7933 uut nakatunut.

Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Iraan, Brasiilia, Hiina ja Kanada. Üle 6400 uue nakatanu lisandus Brasiilias. Palju haigusjuhtumeid on väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 29 000. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,38 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 63 871. Järgnevad Itaalia (27 967), Suurbritannia (26 771), Hispaania (24 543), Prantsusmaa (24 376), Belgia (7594), Saksamaa (6623), Iraan (6028), Brasiilia (6006), Holland (4795) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Kanada, Türgi, Rootsi, Mehhiko, Šveits, Iirimaa, India, Venemaa ja Peruu. Belgias on miljoni elaniku kohta enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 135 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (21 092/2586), Venemaa (114 498/1169), Soome (5051/211), Leedu (1399/45), Läti (870/16). Soome ületas täna 5000 nakatunu piiri.

Ungari peaminister hoiatab viiruse teise laine eest

Ungari peaminister Viktor Orban ütles reedel, et Ungari peab valmistuma koroonaviiruse puhangu võimalikuks teiseks laineks. Orbani sõnul aeglustub viiruse levik suvel, ent võib oktoobris-novembris tugevamalt naasta. Ungaris on tuvastatud kokku 2863 nakatunut ning 323 surma.