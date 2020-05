Luureametile vastandunud Trump on kindel, et koroonaviirus sündis Wuhani laboris 

Riikliku luureameti avalik teadaanne oli oma loomu poolest ebaharilik. Pole tavaline, et luurekogukond kommenteerib oma tööd avalikult enne ametliku hinnangu andmist. Luureameti avaldus on vastuolus Trumpi administratsiooni eelneva teooriaga, milles oldi võrdlemisi kindlad, et viirus pärines Hiina laborist. Trump ütles neljapäeval, et liikvel on palju teooriaid, millele ta on pilgu peale heitnud. Riigipea avaldas lootust, et Peking jõuab lõpuks sinnani, et ütleb, mida nemad viiruse päritolu kohta teavad. „Hiina võib meile öelda,“ kinnitas Trump.