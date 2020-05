Eesti uudised 3000 EUROT LAUALE JA KOROONAVIIRUS SIND EI VÕTA? Surematuse sõrmuste müüja lubab imeravimit ka viiruse vastu Kristiina Tilk , täna, 15:21 Jaga: M

Ehkki Argo Vilberg väidab, et tema ei ole öelnud, et masin ravib koroonahaigust, vaid jagas ainult teistelt saadud fakte, siis siin on ta kirjutanud, et paneb müüki viirust mahavõtvad aparaadid. Foto: Kuvatõmmis Facebookist

Võrumaa mees Argo Vilberg on turule tulnud 3000 eurot maksva vesiniku ja hapniku segugaasi tootva inhalaatoriga. Lisaks teistele väidetavatele tervistavatele omadustele ravivat see koroonaviirushaigust. Vilberg kinnitab, et aparaadi nädalane kasutamine mõjub kirgastavalt. Inimene tundvat end kui pärast äikesevihma – selge ja kargena. „Esimene tunne on, et peaaju hakkab tunda andma. Pea nagu paisub...“ kirjeldab ta ise masina mõju. Vilbergi ja teiste uute raviviiside põlve otsas „leiutajate“ eest hoiatab terviseamet kõige tõsisemalt.