Vene peaminister nakatus koroonaviirusega 

Peaminister tunnistas oma haigestumist neljapäeval Rossija 24 kanalil üle kantud videokõnes president Vladimir Putiniga. Ta kinnitas, et loobub mõneks ajaks töötamisest ning viibib isolatsioonis. Putin allkirjastas juba määruse, mis asetab Mišustini kohustused praeguse esimese abipeaministri Andrei Belousovi õlgadele. Putin hoiatas venemaalasi, et see, mis juhtus praegu peaministriga, võib juhtuda igaühega.