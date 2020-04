Valitsus teeks gümnaasiumi lõpueksamid eriolukorra ajal vabatahtlikuks 

Otsuse saab valitsus teha alles esmaspäeval, kui on selgunud, kas president kuulutab välja niinimetatud kobarseaduse, millega muudetakse ka põhikooli ja gümnaasiumi seadust, vahendab ERRi uudisteportaal .

"Vabariigi valitsuse määruses on kirjas see, et nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajatel ei ole kohustuslik teha eksamit," rääkis haridus- ja teadusminister Mailis Reps.