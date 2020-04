Venemaalased ei usu oma juhte viiruse, küll aga läänevastase propaganda osas 

80ndatel Washingtonis Nõukogude poliitpõgenike toetuseks loodud ning praegugi Aasia ja Venemaa teemasid uuriv mõttekoda Jamestown leidis, et venemaalaste usk oma liidritesse on tõsiselt kõikuma löönud. Isegi muidu kremlimeelsed väljaanded möönavad, et venelastele ei istu ülaltpoolt tulnud käsud ja suunitlused karantiini ja liikumispiirangute osas kohe kuidagi. Ligi pooled tööl käivad venemaalased kurdavad, et nende sissetulek on tuntavalt vähenenud. Paljud leiavad, et karantiinitingimused annavad mõnele isikule või ärile võimaluse raha kokku kraapida.