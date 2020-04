Politsei jälgib eesoleval nädalavahetusel liikluses toimuvat suuremate jõududega 

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin rääkis, et kolm vaba päeva ja varem saabunud palgapäev tähendavad mõningatele inimestele alkoholi tarvitamist, mis lõpeb tihti vägivalla, avaliku korra rikkumise või joobes juhtimisega. „Valdav enamus Narva elanikest mõistab sellist käitumist hukka, inimesed soovivad elada turvalises keskkonnas ning kõikvõimalikest rikkumistest antakse politseile aktiivselt teada. Samuti on nädalavahetusel väljas rohkem patrulle, kes hoiavad silma peal 2 + 2 reegli järgimisel ja ka liiklusel,“ selgitas Narolin.

Alates eriolukorra kehtestamist kuni praeguseni on Narva politseijaoskonna korrakaitsjad roolist kõrvaldanud 63 joobes sõidukijuhti, mis on kaks korda rohkem kui eelmisel aastal sama perioodi jooksul. 36 tabatud juhti olid kriminaalkorras karistatavas joobes.

„Kahjuks on kõige tüüpilisem näide joobes juhist keskealine mees, kellel on olemas nii perekond kui ka töökoht, kuid rooli istumise hetkel ei mõtle ta sellele, mis tagajärgi võib selline tegu tema ja tema perekonna ellu tuua. Õnneks on viimaste nädalate jooksul politseinikud hetkel jõudnud joobes juhte kinni pidada enne, kui oleks liiklusõnnetus juhtunud. Loodan väga, et pereliikmed ei lase oma joobes lähedasi purjuspäi rooli,“ sõnas Narolin.