SÕDA AAFRIKAS: islamistid notivad ühteviisi nii kohalikke kui eurooplasi 

Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad – need on ühed peategelased Lääne-Aafrika riikide sõjas piirkonnas pead tõstva islamiäärmuslusega. Kõik nad on üsna vaesed ja kõik nad pistmas rinda rühmitisega, mis kannavad kõlavaid nimesid nagu JNIM (Jama`at Nasr al-Islam wal-Muslimin ehk „rühmitis islami ja moslemite toetuseks“) või ISGS („Islamiriik Saharas“). Esimene neis hoiab sidemeid juba üldsusele tuttava al-Qaedaga, teine on vandunud truudust Islamiriigile (ISIS). Võitlejaid oma ridadesse meelitab ka kõrvalasuva Nigeeria rühmitis, tapmiste, inimröövide ja vägistamiste poolest tuntud Boko Haram.