Lapsevanem küsib: mis mu lapse gümnaasiumi lõpetamisest saab? 

„Kohe on mai, kuid pole mingit selgust, kas uurimistööd tuleb kaitsta. Mis saab koolieksamist? Kaua sellega venitatakse,“ kurdab ema, et tal ei ole kelleltki ka võimalik infot küsida.

„Koolist saan vastuse, et oodatakse ministeeriumi otsust. Sellega võivat minna veel nädal või kaks. Eriolukord või mitte, aga keegi peaks suutma ju otsuse ja vastutuse võtta. Aktuste kohta öeldi kohe välja, et need ei toimu. Aga koolieksam ja uurimistöö palju pakilisemad asjad. Juba tundub, et asi lükkub juunini välja, et alles siis hakkavad otsustama,“ ootab lapsevanem selgust poja tuleviku kohta.