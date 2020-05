Pisted, spasmid ja survetunne kõhus… kas teadsid, et appi tuleb eriti sageli kasutatav maitsetaim? 

Kõhuõõnes asuvad mitmed elundid, mis võivad endast ebameeldival moel märku anda. Kõige sagedamini esineb terviseprobleeme seedeelunditega: mao ja soolestikuga. Seedetrakt võib endast märku anda ebameeldivate valulike tõmbluste, pistete ehk spasmidega. Probleemid seedimisega võivad põhjustada gaaside kogunemist, mille tulemusel kõht läheb punni ja tekib survetunne – kõhupuhitus. Sageli on hädade tekitajaks ebasoovitavate, nn „halbade“ bakterite liigne vohamine soolestikus – seda nimetatakse düsbakterioosiks. Naistel võivad kõhupiirkonna probleemid olla seotud ka menstruatsioonivaevustega.

Hea on teada, et kõhuõõne elundite spasmide ja kõhupuhituse korral ei pea ilmtingimata hakkama neelama tugevatoimelisi ravimeid. Abi võib saada ka looduslikest vahenditest.

Piparmündi kui maitsetaimega puutub meist igaüks päevast päeva kokku: piparmündikommid, piparmündinäts, hambapasta, köhapastillid, mojito… Piparmünt on üks vanemaid kultuurtaimi, mida teatakse ja kasutatakse juba tuhandeid aastaid. Arheoloogilised leiud näitavad, et piparmündiõli kasutati ravitsemiseks juba Vanas Egiptuses. Euroopasse jõudis piparmünt tõenäoliselt Rooma leegionäride vallutusretkede ajal.

Rahvatarkus on piparmünti soovitanud mitmete kõhuprobleemide puhul alates iiveldusest ja puhitusest kuni menstruaalvaludeni. Viimastel kümnenditel tehtud teaduslikud uuringud on tõestanud piparmündi eeterliku õli efektiivsust mitmete kõhuhädade korral. Piparmündiõli kõige olulisema komponendi, mentooli, toimed on täpselt kaardistatud.

Mentoolil on kaks kõige olulisemat toimet. Esiteks lõõgastab ta siseelundite silelihaste valulisi kokkutõmbeid ehk spasme. Teiseks on tal otsene valuvaigistav toime siseelundite tunderetseptoritesse. Lisaks sellele on mentoolil põletikku pärssiv, gaaside vastane ja antibakteriaalne toime. On tehtud kindlaks, et mentool pidurdab vähemalt 20 erineva bakteri kasvu ning normaliseerib seedetrakti mikrofloorat.

Mitmete uuringutega on tõestatud, et piparmündiõli kapslitest saavad abi inimesed, kes kannatavad soole ärritussündroomi all. Piparmündi eeterlik õli leevendab soole ärritusündroomi (IBS) peamisi vaevusi: puhitust, kõhuvalu, iiveldust ja raskenenud sooletühjendamist. Piparmündiõli kapslid on lülitatud mitmete riikide ametlikesse IBS ravijuhistesse.

Apteegitill, täpselt nagu piparmüntki, on rahvameditsiinis kasutusel juba iidsetest aegadest. Heal lapsel on mitu nime: apteegitilli tuntakse ka ristiköömne ja fenkoli nime all. Tema väärtuslikke raviomadusi tundsid nii vanad egiptlased, roomlased kui ka kreeklased. Põhja- ja Kesk-Euroopasse jõudis see taim keskajal.