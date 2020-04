VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Martin Helme rebis näomaski eest 

Pressikonverentsil avaldas Ratas ka uue üleskutse ja eriolukorra kandva sõnumi - "püsime terved!". Peaministri sõnul olema jõudnud uude etappi. "Püsime terved tähendab, et me oleme ettevaatlikud. Et meil kõigil on endal suur vastutustunne ja see aitab kaasa sellele, et me suudame teha ennetavalt kõik, et teist lainet, kui see peaks tulema, et seda leevendada. Püsime terved, 2+2 ja peseme käsi. See on see, millega saab edasi minna," rääkis Ratas.