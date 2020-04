Brasiilia president surmajuhtumite hüppelise tõusu kohta: „Mis siis?“ 

Manaus on Amazonase osariigi pealinn, kus said esimesena Brasiilias haiglates intensiivravikohad otsa, kirjutab Reuters. Ametnikud hoiatasid, et peagi võib teistes linnades sama juhtuda, sest Brasiilias lisandub uusi nakatunuid tuhandete kaupa. Vaid USAs tõuseb uute haigete number kiiremini kui Lõuna-Ameerika riigis.

Kui Rio de Janeiro kalmistutes kiirendati maapealsete hauakambrite ehitamist, et surmalainetele järgnenud matmisnõudlusele vastu tulla, siis Manaus maeti mitu kirstu üksteise peale samasse hauda. Linn siiski peatas sellise tegevuse pärast leinavate sugulaste protesti. Siiski kaevatakse peakalmistu uuel alal kaevikuid, kuhu maetakse üksteise kõrvale kuni viis kirstu. Manausi linnavalitsuse teatel on linna matusesüsteem kokku varisemas ning kirstud saavad peagi otsa. Linn soovitab peredel lahkunud lähedased tuhastada.

Kõige ootamatuma avaldusega tuli välja riigi parempoolne president Jair Bolsonaro, kui temalt küsiti suremuse hüppelise tõusu kohta. „Mis siis? Mul on kahju, aga mida te tahate, et ma teeksin?“ vastas Bolsonaro teisipäeval ajakirjanikele, lisades, et ei suuda imesid sooritada. Ta on ka varem vastuolulisi sõnumeid edastanud. Näiteks nimetas ta hiljuti koroonaviirust „väikeseks külmetuseks“. Samuti mainis president, et ta ise ei muretse oma atleetliku tausta tõttu nakatumise pärast.