Soome valmistub tugevdatud politseijõudude abil virtuaalseks Vappuks Toimetas Aare Kartau , täna, 13:58

Tänavuse Vappu ajal sellist rahvakogunemist kindlasti ei toimu. Foto: Stanislav Moškov

Soome politsei ja omavalitsused on teinud neljapäeval algavate volbripidustuste ehk soomlaste Vappu tarvis põhjalikke ettevalmistusi. Sel aastal on olukord aga hoopis ebaharilik, kuna valitsuse erikorralduste tõttu on massikogunemised keelatud.