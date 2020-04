Millist vett juua, et see tuleks tervisele kasuks? 

Inimesed on vallutanud looduse ja üha vähemaks on jäänud puhta vee allikate kogusid. Kõik see, mida me maa peal teeme, mõjutab allikate ja põhjavee kvaliteeti. Pikalt veetemaatikat uurinud Lavi Vesi OÜ asutaja Tiiu Mölder nendib, et näiteks suurlinnade all enam joogikõlbliku vett ei ole.

„Joogikõlblikuks töötlemine nõuab omakorda kallist ja tarka tehnoloogiat ning selle oskuslikku kasutajat. Veetrassid ja pumbajaamad vajavad pidevat hooldust ja puhastust. Vesi imeb endaga kaasa kõik võimaliku ja on seega suurepärane alus bakterite kasvule, millega veetöötlejad peavad võitlema. Samas ei ole võimalik puhastada põhjavett pestitsiididest, ravimite jääkidest ja muudest aineosakestest, mis seda reostada võivad,“ räägib ta. On olemas mitmeid hinnalisi meetodeid vee puhastamiseks, kuid ükski nendest meetoditest ei suuda vett töödelda nii nagu puhas loodus seda teeb, osutab Mölder.

Eesti vee reservuaar Pandivere kõrgustikul

Tiiu Mölder toonitab, et just sel põhjusel on vaja säästa loodust Pandivere kõrgustikus. Tegemist on justkui Eesti vee reservuaariga, mille kihid filtreerivad meile tavalist ja kasulikku vett. „Pandivere kõrgustik on 1100 ruutkilomeetrine ala, mis on tekkinud 450 miljonit aastat tagasi. Selle üheks kihiks on troopilise mere kuivanud põhi, mis on täis fossiile ja mille mineraale vesi kaasa haarab. Lavi Vesi väljub mitmetest allikatest omal jõul just sobival sügavusel olevast maakihist. Vesi ei ole jõudnud sealsetes kihtides üleliia mineraliseeruda, mis ei sobiks liigsete soolade tõttu inimorganismile,“ jutustab ta.

Asjatundja leiab, et vältida tuleks igasuguseid põhjavett kahjustavaid uuringuid. „Peaksime hoiduma kindlasti igasugustest uuringutest, kus puuritakse sügavaid auke maakihtidesse, et saada teada, millised väärismetalle Eestis leidub. See on väga ohtlik, sest iga auk võib juhtida maapealsest tegevusest tingitud ained otse põhjavette. Niiviisi võidakse ära rikkuda vesi, mis on kogunenud maa-alustesse reservuaaridesse ja millest me ju joogivett ammutame,“ ütleb ta.

Tõsiasi on see, et eestimaalane ei ole harjunud maksma kvaliteetse joogivee eest. „Neutraalset ning rikkumata looduse poolt filtreerunud vett ei ole linnade lähedustes. Looduslikult puhta vee tarned osutuvad väga kulukateks ja inimesed ei ole harjunud Eestis maksma kvaliteetse joogivee eest,“ tõdeb ta.