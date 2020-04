Katri Raik | Siseminister Helme silmamoondus piirivalvega 

Täpsemal politseiniku ja piirivalvuri pädevuste vaatlemisel selgus, et kaks kolmandikku neist langevad kokku. Nii sündiski ühine õppekava, mille lõpetajal on valida, kus ja millisesse teenistusse asuda. Üks on selge - piirivalve vajab täiendust, sest meie kõige suurem ressurss on inimene.

Piiri valvamise tegelik probleem on piirirajatiste puudumine idapiiril ja Narva jõel valitsev osaline pimedus, mille põhjuseks on radarite nappus. Piir ei ole odav lõbu. Mis puutub piiri rajamisse, siis siin tehti juba ammu mitu viga. Me ju ei arva, et piirivalvur peaks endale ise vormi õmblema. Aga millegipärast arvasime, et piirivalvurid ja politseinikud peavad ise piiri ehitama ja siis seda valvama.

Piiri rajamise mured on rikkunud mitme järjestikuse siseministri ja kindlasti ka mitme PPA ametniku unerahu. Tulemus on see, et protsess venib ja keegi ei taha piirist enam rääkidagi. Piiri õige rajaja olnuks Riigi Kinnisara AS. Ent see on tagantjärgi tarkus. Kuidas minna piiri ehitamisega edasi ja muuta meie välispiiri turvalisemaks - see on minister Helme ees seisev tõsine väljakutse.