Kommentaar Pensionilejääja väljavaade | Mul jällegi on ainult tühjad pihud Priit Nõgisto, väikeettevõtja Lääne-Virumaalt , täna, 12:20

Foto: Julia Vakina

Vanuse lisandudes mõtlen paratamatult üha sagedamini, missugune mu elu võiks pensionipõlves välja näha. Kas ja mida saaksin veel pensionieelsete aastatega teha selleks, et mu varaline seisukord pensionile jäädes erineks võimalikult vähe tänasest? Teadmata on, kuidas praegune kriis mõjutab pensionivarasid üldiselt, kuid kardetavalt ja väga suure tõenäosusega nad vähenevad. Ja kus on garantii, et pensionile minnes ei ole maailm mõnes samalaadses kriisis? Kas nendele küsimustele on täna selgeid vastuseid?