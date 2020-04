Indrek Saar | Valitsus lasi lipsu lõdvaks, ühiskond ägab piirangute ja teadmatuse all 

Tunnistan, et valitsus on viiruse tõkestamise ja inimeste tervise kaitsmisega vastutustundlike kodanike toel kenasti hakkama saanud. Aga kuidas saab lasta lipsud lõdvaks ajal, mil Eestis kehtib eriolukord ja ühiskond ägab nii rangete piirangute kui teadmatuse all, mille leevendamiseks selget plaani ei ole?

Segased sõnumid

Tõepoolest, valitsus võtab lõdvemalt juba mõnda aega. Üks põhimõtteline asi puudutab suhtlemist avalikkusega. Just kriisiolukorras ootavad inimesed seda, et valitsus räägiks nendega ühel häälel ja üheselt mõistetavalt. Sajad tuhanded inimesed igatsevad praegu tagasi oma vana elu. Nad janunevad iga infokillu järele, mis puudutab nende ja nende laste tervist ning eluolu, et teha plaane nii lähiajaks kui tulevikuks.

Elutähtsad sõnumid peaksid olema selged ja arusaadavad ning reeglina tulema eriolukorra juhi suust ja olema Stenbocki maja koordineerida. Paraku on kriis ilmekalt esile toonud Jüri Ratase suure nõrkuse. Ta ei ole valitsuse juht, vaid EKRE pantvang. Ratas on osav erimeelsusi tasandama ja hea inimestega suhtlemisel, aga ta ei juhi praegu valitsust. Rahulikul merel võib laev triivida navigatsiooniseadmete abil ja kaptenil on aega kõigil reisijatel kätt suruda ja laeva tutvustada. Aga kui laev on keset möllavat tormi, siis soovivad kõik pardal olijad, et kapten langetaks otsuseid ja juhiks kindlakäeliselt oma laeva. Tundub, et Eesti tänane kapten on juhtimise pootsmani kätte usaldanud.

Nii ongi koalitsioonipoliitikud tulnud mitmetes küsimuses avalikkuse ette vastandlike või siis umbmääraste sõnumite ja tähtaegadega. Olgu selleks siis maskide kohustuslikuks või soovituslikuks tegemise loosungid, tants õppetöö alguse kuupäevade ja lõpueksamitega või siis udused selgitused avalike ürituste ja sportimisvõimaluste kohta. Segadust on laiali puistatud üksjagu.

Ähmasuse ja vähese konkreetsuse all kannatab ka valitsuses kokku pandud kriisist väljumise strateegia, mis kirjeldab seda, kuidas ühiskond järk-järgult tavaelule avada. Sotsiaaldemokraadid analüüsisid seda dokumenti põhjalikult ja andsid tagasisidet nii peaministrile kui valitsuse kriisikomisjonile. Väljumiskava, nagu ka mitmed valitsuse korraldused kannatavad selle all, et liialt vähe on konsulteeritud erinevate ekspertide ja teadlastega ning kuulatud opositsiooni. On lühinägelik jääda nii karmi kriis ajal lootma vaid omaenese tarkusele.

Väljumiskava ohud