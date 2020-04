Õiguskantsler Ülle Madise: paljud inimesed on valmis nii kergelt vabaduse ja vastutuse ära andma 

Kuigi enamik õiguskantsleri ligi 50pealisest ametnikkonnast on praegu kaugtööl, üritab Ülle Madise ise vähemalt osa päevast ikka Toompeal veeta, et hoida kätt eriolukorra pulsil. Madise võõrustas Õhtulehte oma kabinetis ning rääkis pikemas usutluses nii Eestis valitsevatest piirangutest, Saaremaast ja Hiiumaast, pensionireformist kui ka koostööst valitsusega.

Kas see olukord, viks ja viisakas tööl käimine, on praegu intervjuu jaoks lavastatud ehk kas õiguskantslergi saab tegelikult eriolukorra ajal teha tööd kodukontoris pidžaama väel, kohvikruus käes?

Olengi kontoris. Kodutöö võimalus on, ent kasvõi valitsuse istungitel osalemiseks tulen Toompeale. Enamik töötab meil praegu kodus, muuhulgas seetõttu, et kui väiksemad kooli- ja lasteaialapsed on kaugõppes, peab keegi vanematest ju lisaks muule tööle ka õpetaja olema.